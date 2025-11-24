尽管停火，加沙人道主义危机持续

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国强调，即使在停火之后，加沙地带的需求仍然很高，并对该地区严峻的卫生和医疗状况发出警告。与此同时，哈马斯运动也报告称，占领政权在其控制区（加沙地带东部）加剧了拆除和摧毁住宅的行动，并称这明显违反了停火协议。

联合国日内瓦办事处发言人"比伯科恩"在每周新闻发布会上表示，尽管停火了，但加沙的需求仍然很高。他解释说，加沙现有的36家医院中，只有一半部分运作，自停火开始以来，已有26个卫生服务中心重新开放，并建立了8个新中心。

他强调："加沙北部没有一家医院在运作，而该地区的人口估计至少有2万人。" 比伯科恩补充说，自停火开始以来，世界卫生组织已能够向加沙运送2050包医疗用品。然而，巴勒斯坦卫生部622种基本药物清单中，有343种目前仓库已完全耗尽。

他强调需要向加沙提供更多援助，并再次呼吁开放所有过境点和路线，以增加救援行动的规模和设备的运送。比伯科恩还宣布，加沙地带第一轮"补种疫苗接种"活动于周四结束。他补充说："在11月9日至20日期间，作为由世卫组织、联合国近东救济工程处及其合作伙伴与卫生部合作、在全球疫苗免疫联盟支持下开展的活动的一部分，超过13,700名儿童接种了疫苗。"

他进一步解释说，从2023年10月到2025年11月，已有8025名病人从加沙被撤离到30多个国家，但仍有超过16,500名巴勒斯坦病人需要转移到加沙地带以外接受治疗。

与此同时，哈马斯运动周五宣布，犹太复国主义政权在其控制区（加沙地带东部）加剧了"拆除和摧毁住宅的行动"。哈马斯将这一行动描述为"系统性地摧毁剩余的城市建设痕迹"。

这些言论是哈马斯发言人"哈齐姆·卡西姆"在回应占领军周五大规模拆除行动的一份声明中表达的。这一破坏政策，尽管有去年10月10日生效的协议，仍在继续。

哈齐姆·卡西姆将拆除住宅的政策描述为"犯罪"，并强调这些行动"明显违反了加沙的停火协议"。他要求调解人和协议担保方采取"实际行动"来制止这种"对沙姆沙伊赫协议（关于加沙地带）的危险侵犯"。

该协议于去年10月13日签署，包含停火和交换被扣押人员等条款，基于美国前总统"唐纳德·特朗普"的计划。

犹太复国主义政权自2023年10月7日开始的持续两年的种族灭绝战争，已导致超过69,000名巴勒斯坦烈士和超过170,000人受伤。犹太复国主义政权已数十次通过轰炸、射击和拆除行动违反该协议，导致数百名巴勒斯坦人死伤，并摧毁了大片居民区。