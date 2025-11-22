试图焚烧《古兰经》后迪尔伯恩紧张局势升级

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在迪尔伯恩试图焚烧《古兰经》的行为导致该市紧张局势升级，该市穆斯林以和平信息回应了这一行为，并高呼"迪尔伯恩属于所有人"的口号。

周二下午，谢弗和密歇根大街的两场抗议活动汇合，反伊斯兰活动人士试图挑衅穆斯林居民，迪尔伯恩市的紧张局势由此升级。

据当地报道，冲突升级始于杰克·朗1月6日袭击美国国会大厦事件的参与者之一到达密歇根大道并试图焚烧一本《古兰经》。

朗多次试图点燃《古兰经》，导致穆斯林抗议者干预，最终其中一名抗议者将《古兰经》从现场带走并离开了该区域。

警方在该区域部署了7个巡逻单位以维持平静，并在局势升级时迅速介入；据报道，一人在市政厅大楼前被逮捕。

与此同时，共和党密歇根州州长职位候选人安东尼·哈德森在收回此前将他的抗议描述为"十字军东征"的言论后，举行了一场单独的集会。

他此前曾称他的抗议活动为"十字军东征"，但在访问了迪尔伯恩的三座清真寺后改变了立场。这一转变激怒了杰克·朗，他在哈德逊竞选团队的巴士上涂写了侮辱性词语。

居民和反伊斯兰活动人士参加了这次抗议，而参与的穆斯林强调，他们前来是为了宣告伊斯兰是和平的宗教，迪尔伯恩是一座属于所有人的城市。

密歇根州的迪尔伯恩是一个人口多元化的城市，居住着大量阿拉伯裔少数民族，使其成为美国最大的阿拉伯社区之一。