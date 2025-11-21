在快速支援部队控制达尔富尔地区主要城市后，其在阿尔法希尔实施的暴行被认为与犹太复国主义军队在加沙的行动相似，同时凸显了美国及国际社会的双重标准：一方面声称保持中立、呼吁和平，另一方面却被指支持暴力行为，并试图限制苏丹政府军的武器装备。

据今日帕尔斯 报道: X社交平台用户普遍认为，当前苏丹局势是犹太复国主义政权和美国推动苏丹分裂的直接结果，并强调苏丹正成为“大以色列计划”的牺牲品。

伊朗用户穆罕默德·马赫迪·伊玛目普尔评论称，“丰富的自然资源和战略地理位置使苏丹成为犹太复国主义政权和美国觊觎的目标。西方及特拉维夫智库持续讨论对苏丹实施再度解体的方案，伊斯兰世界对此阴谋的沉默令人难以接受。”

另一位波斯语用户萨比尔表示，“苏丹局势警示我们：当民众陷入分裂，外部势力便会借机介入。当同胞相互对立时，敌人便会启动解体计划。摧毁国家的并非枪炮，而是内部裂痕。唯有团结应对外部威胁，才能避免灾难。”

伊朗用户古尔巴努认为，“苏丹正在经历西方的惯用模式，黄金只是借口，分裂与动荡才是美以的真正目标。他们通过引发冲突牟取利益。尽管苏丹成为‘大以色列计划’的牺牲品，但苏丹民众已提高警觉，殖民历史不会重演。”

土耳其用户内尔吉斯称，“苏丹部分领土位于以色列宣称的‘应许之地’。任何侵犯巴勒斯坦的势力，本质上也在侵犯苏丹。”

英语用户诺亚表示，“以色列意图掌控苏丹港口通道。苏丹分裂为苏丹和南苏丹后，才开始与以色列实现关系正常化。苏丹正在成为第二个加沙。”

英语用户苏珊强调，“美国试图通过分裂达尔富尔永久削弱苏丹，使其无法对以色列构成威胁。整场战争是针对穆斯林国家的阴谋。”

阿拉伯语用户穆罕默德谴责联合国对苏丹暴行反应迟缓称，“我们清楚以色列政权正准备对苏丹及其人民采取行动。为何联合国仍保持沉默？”

俄罗斯用户亚历山大在平台留言称，“以色列政权是黑恶力量的产物，犹太复国主义者正企图肢解苏丹。全球选择对此漠然旁观，仿佛种族灭绝正在被正常化。”