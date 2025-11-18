约旦河西岸定居者焚烧清真寺的野蛮行径遭全球谴责

据圣裔世界大户通讯社（阿布纳）报道，在联合国主导下，阿拉伯国家和国际社会强烈谴责以色列定居者于周四凌晨在约旦河西岸塞勒菲特省迪尔伊斯特亚镇对"哈贾·哈米达"清真寺实施的纵火袭击。

联合国秘书长发言人斯特凡·杜加里克在纽约的新闻发布会上宣布："我们对定居者的袭击深感担忧，此次袭击导致约旦河西岸一座清真寺被焚毁。袭击圣地是完全不可接受的，我们一贯谴责此类暴力行为。"

此次袭击发生之际，占领国政权总统艾萨克·赫尔佐格两天前曾将定居者在拜特利德和迪尔沙拉夫村的暴力和野蛮行径描述为"令人震惊"，并称其越过了"红线"。

巴勒斯坦外交部在一份声明中谴责了这一"可怕罪行"，并指出占领政权是暴力危险升级和"定居者恐怖主义蔓延"的直接责任方；该部称，这种暴力正因特拉维夫针对巴勒斯坦人的官方政策而加剧。

约旦外交部也宣布"完全拒绝"这些袭击，并呼吁国际社会就定居者屡次侵犯行径履行其法律和道德责任。

西班牙要求以色列政府终止定居者的"暴力和有罪不罚"现象，并严肃追究此类行径及定居点扩张政策的肇事者的责任。德国、瑞士和古巴也加入了日益高涨的谴责浪潮，他们严厉谴责此次袭击，并认为立即停止定居者暴力、结束非法定居点扩张至关重要。

值得一提的是，犹太复国主义定居者于周四凌晨纵火焚烧了约旦河西岸的"哈贾·哈米达"清真寺。已发布的图像清晰显示了这种疯狂、亵渎和暴力的程度。

约旦河西岸暴力升级之际，各方正处于美国斡旋的停火协议第二阶段。华盛顿此前曾警告，定居者的袭击可能破坏在加沙巩固停火的努力。

就此，印度尼西亚中东研究中心主任迪娜·尤利安蒂·苏莱曼表示："当以色列在加沙毫无限制地继续犯罪时，这强化了定居者的一种观念，即他们也可以在约旦河西岸为所欲为。"她呼吁对以色列军队和定居者施加实际压力，迫使其遵守国际法。

联合国发言人还提到加沙医疗服务方面取得的一些进展，但警告称，多重障碍阻碍了联合国以所需速度和规模扩大人道主义响应。