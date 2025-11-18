前往白宫之行：从军事协议到与犹太复国主义政权关系正常化

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，利雅得和华盛顿正在最终确定沙特与以色列之间关系正常化的史无前例的框架。

根据犹太复国主义刊物《以色列今日》披露的消息，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的顾问与美国官员正在进行密集谈判，以期达成一项包含防御条约、F-35战机销售和经济协议的全面一揽子计划。然而，这些以有限度与以色列关系正常化为目标的对话，引发了关于其对巴勒斯坦事业和地区稳定影响的严重质疑。

防御条约与武器：是迈向和平的一步还是权力之举？

沙特阿拉伯正在寻求一项类似于美国与卡塔尔之间的防御协定，而五角大楼已同意出售先进的F-35战机，但需获得美国国会批准并由美国总统唐纳德·特朗普签署。

近期的军事合作，包括沙特在2025年6月拦截飞向以色列的伊朗无人机，表明利雅得与特拉维夫之间的协调日益增强。但这种亲密关系是在巴勒斯坦人仍在犹太复国主义政权占领下受苦之际发展的，引发了关于忽视他们权利的担忧。

关系正常化与对巴勒问题的沉默

当前的谈判预计将在本·萨勒曼于2025年11月19日星期二访问白宫时进入关键阶段，其中也包括沙特对民用核设施的要求，这一要求尚未得到以色列的完全同意。

在此过程中，完全没有提及支持巴勒斯坦人权利或停止以色列在加沙和约旦河西岸行动的具体承诺，这招致了批评。

这些在美国政府支持下进行、旨在加强沙特和以色列在该地区战略地位的谈判，可能会改变中东的格局。然而，对许多阿拉伯世界的人来说，一个问题依然存在：在巴勒斯坦人持续遭受苦难的阴影下与以色列实现关系正常化，是否会以牺牲该地区长期坚持的原则为代价？