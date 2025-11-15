巴德尔·阿卜杜勒-阿蒂：分裂苏丹是埃及的红线

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，埃及在警告任何侵犯其边界行为的同时强调，分裂苏丹对开罗而言是一条"红线"，并且不允许其国家安全在任何情况下受到威胁。

埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒-阿蒂于周三晚间向媒体宣布："保护埃及边界是一项神圣之事，任何一方都不得侵犯。任何针对埃及国家安全的威胁都将遭到坚决和明确的回应。"

他在提及埃及军队保卫边界的全面能力时补充说："埃及军队完全有能力保卫国家边界，任何人都不准对此掉以轻心。"

关于苏丹内部事态发展，阿卜杜勒-阿蒂宣布埃及完全支持该国的合法机构，特别是国家军队，并称其为"苏丹统一的唯一保障"。他在强调开罗反对在政府框架外存在任何平行组织或民兵武装时表示："此类结构为分裂苏丹创造条件，埃及绝不接受。"

埃及外长还将两国关系描述为"牢不可破的联系"，并补充说："埃及人民和苏丹人民，是两个国家，一个民族。今天在苏丹发生的事，是对苏丹民族潜力的有预谋的摧毁。"

阿卜杜勒-阿蒂随后提到了"四方声明"，该声明于9月12日由埃及、沙特阿拉伯、阿联酋和美国共同发布，他称其为拯救苏丹的路线图。该声明强调三个主要方面：

开放人道主义通道；

保障医疗和食品援助的运送；

通过签证和居留便利，为国际救援团队的进入提供便利。

他拒绝军事解决苏丹危机，呼吁所有各方走向包容性的政治解决方案。他还要求停止通过邻国向苏丹输送武器，并称外部干预是"苏丹灾难的根源"。

最后，阿卜杜勒-阿蒂表示希望美国为在苏丹实施立即停火所做的努力能取得成果，并像一些其他地区案件一样，带来切实的成果。