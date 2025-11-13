新闻 | 伊朗与俄罗斯同意成立联合海运联盟 / 委内瑞拉总统马杜罗：我们不会接受任何托管

伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·贾拉利于周日在社交平台X上发文表示，伊朗与俄罗斯已就成立首个联合海运联盟达成协议。他写道：该协议是两国港口和海事组织负责人、政府高级官员及相关大型私营公司管理层于11月6日至7日在马哈奇卡拉举行会议的成果。‌

据今日帕尔斯 报道：他补充说，在此次活动中，双方就该联盟的结构和框架达成一致，并商定将在未来一个月内谈判、制定并发布其细节和正式文本。

‌

贾拉利强调：该联盟将把全面扩展两国间的贸易、过境和多式联运作为战略目标加以推进。

‌

委内瑞拉总统马杜罗：我们不会接受任何托管

‌

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在致拉丁美洲和加勒比国家共同体与欧盟峰会的信息中写道：我呼吁各位领导人将本次峰会转化为一项坚定行动，宣布无条件保卫我们的美洲。他补充说：委内瑞拉明确声明，我们不会也绝不接受任何形式的托管。

‌

伊拉克特别投票参与率为82.42%

‌

伊拉克独立高等选举委员会宣布，特别选举的官方参与率为82.42%。报告称，在约131万符合特别投票条件的选民中，参与投票的人数约为110.4万人。非官方报告显示，前总理、法治国家联盟选举集团领导人努里·马利基目前领先于其他竞争对手。

‌

多数美国人担心家人挨饿

‌

根据优先政策研究所的民意调查，大多数美国人担心政府持续停摆会导致家庭因延迟获得食品援助而挨饿。该调查显示，近77%的参与者认为政府停摆会加剧饥饿，83%的人表示家庭将被迫减少用餐次数。

‌

北约前秘书长斯托尔滕贝格：北约不会因为乌克兰而发动第三次世界大战

‌

北约前秘书长延斯·斯托尔滕贝格在接受英国《星期日泰晤士报》采访时，提及美国总统唐纳德·特朗普于2018年威胁退出北约一事，并表示：当时，我曾担心该联盟会崩溃。这位北约前秘书长在谈到乌克兰战争可能蔓延到其他国家以及北约在对抗俄罗斯中的作用时也表示：北约不会因为乌克兰而发动第三次世界大战。