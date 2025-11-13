伊朗积极参与塔吉克斯坦"哈特隆投资-2025"国际论坛

据今日帕尔斯（Parstoday）援引伊通社报道：本届论坛在国际金融机构、私营公司及国内外企业家共同参与下举行，是加强塔吉克斯坦与伊朗及地区国家经济联系、吸引对哈特隆州直接投资的重要举措。

本次为期两天的经济论坛旨在推介塔吉克斯坦哈特隆州的投资潜力，并拓展区域合作。

根据公布议程，论坛将举行两场专题会议：首场聚焦可持续发展投资、数字化与私营部门合作；第二场则重点关注农业领域价值链开发及哈特隆州农产品进出口与加工。

活动期间将研讨农业产业化、自贸区、旅游业和物流基础设施等领域的引资方案，并为参会者安排参观巴克特里、库洛布、诺拉克等城市的生产企业及丹加拉自贸区。

组委会透露，论坛期间国内外企业将签署农业合作、本土产品加工及经济基础设施开发等领域的合作意向书与新合约。

本届论坛特别关注农业领域新技术应用与交通物流设施升级，此举有望创造新就业岗位并增强本土产品竞争力。旅游产业开发与环保项目执行也被列为重要讨论议题。

论坛配套举办了本土产品与服务展览，使伊朗代表在内的国际参会者能直观了解哈特隆州的经济潜力。

"哈特隆投资-2025"论坛延续了去年成功签署30余份总值2亿美元合作协议的良好势头，持续为深化伊朗与塔吉克斯坦及国际伙伴的经济合作发挥关键作用。