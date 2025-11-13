印度如何将劳动力转化为新型外交工具？ ‌

据今日帕尔斯（Parstoday）报道: 面对发达经济体普遍的人力短缺与西方反移民压力，新德里正致力于将印度劳工的海外迁徙，从自发性流动转变为一项目标明确的战略举措。

在欧洲、日本等发达国家人口老龄化及劳动力短缺背景下，印度凭借全球最年轻的人口结构，正处于重塑未来移民、经济与外交格局的关键节点。全球劳动力缺口预计将从2023年的500万人激增至2030年的5000万人。德国、日本、英国与澳大利亚等国正积极展开吸纳印度劳动力行动: 德国推出吸引印度留学生的专项计划；日本每年接纳约5万名印度劳工；英国对印度工人实施三年社保缴费豁免；澳大利亚则允许印度毕业生在其创新领域工作长达两年。

面对全球劳动力短缺与西方反移民政策的双重挑战，印度采取全新战略，将劳动力转化为经济外交工具。依托超过6亿的25岁以下人口，新德里正将这一人口优势转化为国际交往中的战略杠杆。

《2025年海外流动便利与福祉法案》的颁布，标志着印度劳工移民政策迎来根本性转向。该法案重构了现有政策体系，建立起一个涵盖外派、安全回归与再融合的综合框架。此举意味着，印度不再满足于充当被动的劳动力输出国，而是致力于将移民流程转化为一套精准导向、服务于国家利益与移民福祉的战略机制。

与此同时，印度国内归国移民数量的增长、数字基础设施的完善以及对初创企业的扶持政策，共同彰显了其保留并强化核心人力资本的决心。这一系列变革将有力巩固印度在全球劳务移民格局中的关键地位，并使其成为国际经济外交中不可忽视的参与者。

印度总理纳伦德拉·莫迪宣布设立11.3亿美元基金，旨在强化科技能力建设并提升战略技术自主性。该基金将专门支持私营部门的研发创新，重点资助传统融资渠道难以覆盖的高风险创新项目。

这一举措与移民政策的改革相辅相成。此前，海外印度裔的贡献主要体现在以侨汇弥补贸易逆差。如今，莫迪政府计划修订1983年移民法，将移民路径重新设计为一种有时限的循环流程。新政策不仅鼓励海外就业，更将人才的回归与技能转化纳入核心议程，共同构成强化国家人力与科技资本的战略闭环。

印度政府正通过语言、文化及技能培训，系统性地提升其海外劳工的竞争力，旨在从目标国获取更广泛的经济利益，并借此增强政府间协作与移民协议的监管效力。

然而，这一战略面临多重挑战。在外部，西方反移民情绪持续升温，例如特朗普政府曾提议对H-1B签证征收高达10万美元的费用，为印度专业人士赴美设置了显著障碍。在内部，印度青年对永久移民的偏好、国内外显著的薪资差距以及国内的就业缺口，共同制约着人才回归的进程。

数据显示，印度归国移民数量正持续增长，从2021年的540万人显著增至2023年的930万人。这一趋势得益于印度政府为完善循环移民体系所付出的努力，包括大力发展数字基础设施、积极扶持初创企业，以及建立有效的保障机制。

若能持续有效地推行相关政策，印度不仅将在全球劳务移民格局中扮演决定性角色，更有望将其庞大的劳动力资源，转化为国家最具影响力的战略工具。