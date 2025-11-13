伊朗计划近期发射三颗卫星｜荷兰拟立法禁止进口以色列产品

伊朗航天局局长哈桑∙萨拉里耶周一在德黑兰举行的太空技术活动中表示，按照既定计划，伊朗“扎法尔”、“帕亚”与“科萨尔”三颗卫星预计将于今冬初发射升空。

据今日帕尔斯（Parstoday）报道: 萨拉里耶在谈及伊朗航天领域的国际合作时强调，伊朗正与中国开展月球探测项目合作，并与经济合作组织成员国推进空间研究计划，合作内容涵盖人才培养、技术推广以及卫星数据应用服务。

关于航天发射基地建设进展，他指出：“阿尔马斯与凯纳伦两大航天基地已进入竣工倒计时，即将投入正式运营。”

荷兰推进立法禁止进口以色列产品

荷兰外交大臣戴维·范·威尔宣布，该国仍在制定专项法案，禁止进口巴勒斯坦被占领土上以色列定居点的产品。此前，包括前外交大臣卡斯帕·费尔德坎普在内的九位内阁成员因政府未采纳其对以色列制裁提案而集体辞职。费尔德坎普等人核心诉求包括制裁以色列非法定居点产品，以及终止向该政权采购军火。

波兰总理称北约因特朗普政府政策陷入混乱

波兰总理唐纳德·图斯克指出，北约因特朗普政府政策的不确定性正陷入混乱，并强调：“无论白宫由谁主政，欧洲必须承担自卫责任，我们肩负维护和平与安全的重要使命。”图斯克还表示，应持续支持基辅对抗莫斯科，并警告：“若乌克兰战败，波兰的战略处境将发生根本性恶化。”

俄驻国际组织代表要求美方澄清核试验计划

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫在全面禁止核试验条约组织筹委会第六十五届会议上表示，“我们要求美方就重启核试验立场作出明确、详尽的说明。”他强调，俄罗斯作为条约缔约国及临时技术秘书处成员，有权获得清晰答复，并指出：“此事关系条约的存续根本，期待美国政府尽快作出正式回应。”

以色列议会初步通过巴勒斯坦被扣押人员处决法案

以色列议会周二晚间初步通过一项法律草案，该法案可能导致数百名巴勒斯坦被扣押人员面临处决。草案后续将移交议会专业委员会审议。草案通过后，该政权安全部长伊塔马尔·本·格维尔在议会现场分发甜点以示庆祝。