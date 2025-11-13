新闻 | 阿拉格齐：联合国应将侵犯伊朗的肇事者绳之以法 / 美国历史上最长的政府停摆结束

据今日帕尔斯（Parstoday）援引伊通社报道：伊朗副外长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在致联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和联合国安理会主席的信中，谈及美国总统承认以色列政权针对伊朗的侵略行动的领导角色，并强调：联合国秘书长和安理会应根据其在维护国际和平与安全方面的责任，采取适当行动，以确保美国和以色列政权以及这些罪行的肇事者承担责任，并将其绳之以法。

美国历史上最长的政府停摆结束

在联邦政府停摆的第43天，美国众议院于当地时间周三晚间以222票赞成、209票反对的结果通过了一项预算案，该案将结束美国历史上最长的政府停摆，并已送交美国总统唐纳德·特朗普的办公室等待签署。

委内瑞拉：我们准备应对任何威胁

委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯在国防空演期间宣布：我们准备应对任何类型的威胁。委内瑞拉自周二开始举行大规模军事演习，目的是保护该国领空免受任何可能的外来侵略。军队、民兵和警察参加了这些演习。这些军演是在加拉加斯和华盛顿之间的紧张局势，在最近几周加剧的背景下举行的。据报道，自美国政府在加勒比海开始行动以来，该地区至少有75人在19次空袭中丧生。美国民众对特朗普工作表现的满意度显著下降

伊朗华语台消息：美联社与诺克中心在美国进行的最新民意调查结果显示，民众对唐纳德·特朗普政府管理方式的满意度显著下降，而日益增长的不满情绪主要来自共和党人。该调查显示，仅有33%的美国成年人认可这位共和党籍总统的政府管理方式。

塞尔维亚总统：欧洲正准备对俄罗斯开战

塞尔维亚总统亚历山大·武契奇针对法国武装部队总参谋长法比安·蒙达朗的言论（即法国军队必须在未来三到四年内准备好与俄罗斯对抗）补充道：通过分析事实我们得出的结论是，欧洲与俄罗斯之间爆发战争的可能性正越来越大。