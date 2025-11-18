里尔大清真寺伊玛目当选法国穆斯林组织新任主席

据圣裔世界大户通讯社（阿布纳）报道，法国穆斯林组织在一份声明中宣布，里尔大清真寺的伊玛目马赫鲁夫·马梅什当选为该联合会的新任主席。在11月8日星期六举行的选举大会之后，他接替了前任主席穆赫辛·恩格祖，后者曾担任马赛伊本·赫勒敦中学的校长。

此次会议旨在批准联合会未来几年的计划，并为所有成员协会建立一个明确且共同的路径。会议还选举出了未来四年任期的新的全国理事会，以加强成员间的集体努力与协调。

法国穆斯林联合会或组织在其关于马梅什的声明中写道："马梅什先生多年来一直致力于加强法国穆斯林机构的建设，特别是在教育、培训和礼拜活动组织方面。"新任主席也表示："我准备以诚信、对话和持续决策的方式，为社区、其机构以及我们整个国家法国的利益，继续推进联合会的使命。"

这次选举是在联合会面临近期挑战和压力的背景下进行的，这些挑战包括针对穆斯林机构的伊斯兰恐惧论攻击，以及关于特定团体渗入某些学校的报告。自2017年开始活跃的法国穆斯林组织，通过选举马梅什为主席，开启了一条加强法国穆斯林社区教育及宗教活动整合与发展的新道路。

值得注意的是，马赫鲁夫·马梅什作为里尔大清真寺的伊玛目、里尔私立穆斯林高中"阿威罗伊"的创始人以及全国穆斯林私立教育联合会的创始人，多年来一直致力于加强法国穆斯林机构的工作，并在教育、培训和组织穆斯林事务方面拥有丰富经验。