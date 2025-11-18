德国政府恢复对以色列的武器出口

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，德国政府采取了一项将在国内外引发广泛争议的行动，宣布从今年11月24日起，取消对以色列部分武器出口的暂停决定；这一决定是在实施了超过三个月、与以色列对加沙战争相关的限制后作出的。

德国政府发言人强调，这一决定是基于"以色列和哈马斯之间停火的相对稳定"，以及为加沙寻求"持久解决方案"的努力增加，同时考虑到人道主义援助和重建进程。然而，他明确指出，柏林方面将继续逐案审查每一项出口许可，并密切关注实地事态发展。

武器出口问题再次成为柏林和特拉维夫之间对话的焦点。此前，以色列驻德国大使曾要求德国政府取消限制，并将现有的停火称为结束限制的"正当理由"。

与此同时，《汉德尔斯布拉特报》报道称，柏林的决定出台之际，黎巴嫩边境的紧张局势正在加剧；联合国驻黎巴嫩临时部队宣布，以色列士兵在黎巴嫩南部向一支联合国巡逻队开火，距离仅五米。

这支国际部队称此举"严重违反了安理会第1701号决议"，并表示巡逻队被迫寻求掩护。以色列军方将此事件归咎于"恶劣的天气条件和识别错误"。

与此同时，联合国报告显示，10月份记录了超过260起以色列定居者在约旦河西岸针对巴勒斯坦人及其财产的袭击。巴勒斯坦和以色列人权组织强调，这些袭击已呈现出有组织的性质，而本杰明·内塔尼亚胡领导的极端右翼政府因其在政治上依赖激进的宗教民族主义政党，对此视而不见。

内塔尼亚胡试图减轻压力，声称这些暴力行为只是由"少数极端分子"实施的，而实地消息来源称，这一现象的范围远比政府所描述的要广泛得多。