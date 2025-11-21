据今日帕尔斯 报道: 随着关于加沙人员被可疑航班转移的报告增多，约150名巴勒斯坦加沙地区居民近日搭乘航班从加沙转移至南非。南非总统西里尔·拉马福萨证实，该国情报部门正在调查这架未经事先宣布、搭载着150余名加沙巴勒斯坦人的包机“神秘”抵达约翰内斯堡一事。

当地官员称，这批人员虽已抵达奥利弗·坦博国际机场，但因护照缺少常规出境验讫章一度被拒绝入境，在机上滞留超过10小时。最终，在当地慈善机构介入以及南非政府出于人道主义考量后，他们才获准入境。

巴勒斯坦驻南非使馆发表声明指出，此次航班是由一个身份不明、名称具有误导性的未注册组织所安排的。

此次150余名巴勒斯坦人从加沙飞抵南非的“神秘航班”，其特殊性不仅在于缺乏正式出境文件与常规护照验讫章，更在于它并非孤立事件，而是以色列政权数十年来持续推进的巴勒斯坦强制迁移政策的深层体现，且目前正由其盟国协助执行。

犹太复国主义政权当局推动巴勒斯坦加沙居民强制迁移的动机复杂，其核心在于减少加沙与约旦河西岸的巴勒斯坦人口。这实属一项更宏大的人口结构重组计划，旨在系统性削弱被占领土上巴勒斯坦人口的比重。在此框架下，强制人口转移成为其推进定居点建设、强化以方在占领区存在的重要工具。同时，巴勒斯坦人口的减少，也为突破当地社会与国际社会的强烈反对、便于进一步掠夺土地与资源创造了条件。尽管该政策公然违背国际法准则，并被多份国际决议认定为严重侵犯人权，但特拉维夫当局仍一意孤行，持续加以推进。

另一方面，该政策使犹太复国主义政权得以将加沙人道危机包装为“移民问题”，规避其封锁与占领责任。实质上，强制巴勒斯坦人向他国迁移，正是以方视为解决巴勒斯坦问题的“静默方案”——此举虽悄无声息，却可能对地区人口结构产生深远影响。

此项政策的历史可追溯至1948年。自“灾难日”数十万巴勒斯坦人被逐出家园、流亡邻国起，至后续历次战争引发的新一轮流离失所浪潮，犹太复国主义政权始终试图以各种手段切断巴勒斯坦人与故土的联系。该政策持续至今，并在近期获得美国时任总统特朗普的公开支持。然而，其面临的核心阻力始终未变：一是巴勒斯坦人对土地权利的坚守，二是国际社会对强制迁移的普遍抵制。自该政策获得公开支持以来，已遭到多国拒绝与谴责。正因如此，以色列当局正试图通过中介进行间接操作。此次飞抵南非的航班，正是这一传统政策在当代的最新体现，只不过以更为隐蔽和复杂的方式在延续。

在此背景下，这架飞往约翰内斯堡的神秘航班，已成为一个长期且明暗交织的强制迁移进程的缩影。事件表明，该政策虽遭国际社会反对，却并未停止，反而以更精密、更隐蔽的方式持续渗透。当前这些可疑的转移行径，实则是为了规避国际压力，以延续其传统模式的尝试——尽管手段翻新且代价沉重，但始终未能动摇巴勒斯坦民族坚守家园的天然权利。此刻，国际社会亟需加强监督，并提升公众对改变加沙人口结构企图的警惕。若不能及时予以制止，此类行径恐将对巴勒斯坦及整个地区的未来，造成不可逆转的后果。