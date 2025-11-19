CNN：美国针对加沙的计划前景不明

美国总统唐纳德·特朗普于2025年9月29日与以色列总理本杰明·内塔尼亚胡举行的联合新闻发布会上，公布了他关于加沙停火的20点计划。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动于2025年10月3日回应特朗普的停火计划，同意全面停止战争、交换被扣押人员以及加沙独立管理，并要求在符合巴勒斯坦民族利益的框架内审视加沙未来问题。

‌

据今日帕尔斯（Parstoday）报道：美国CNN网络审视了华盛顿提出的关于加沙未来治理、安全和重建的计划，并将其描述为高度不确定。

‌

该网络宣布，特朗普的加沙计划已以联合国安理会决议形式提出，其声称的目标是从脆弱的停火转向持久的和平。

‌

然而，CNN报道称，美国的计划遭到一些国际行为体的反对，同时，犹太复国主义政权的一些官员也反对其中的部分内容，并且该计划有可能被俄罗斯或中国否决。

‌

据这家美国网络称，特朗普加沙计划的具体执行细节，包括和平委员会成员构成及其权限范围，目前仍不明确。另一方面，计划的另一部分是组建一支在特拉维夫和开罗协调下的国际稳定部队，负责解除武装和拆除军事基础设施的任务，但截至目前，尚无任何国家宣布愿意参与，美国也无意派遣部队。

‌

CNN最后强调，唐纳德·特朗普的计划提及在改革和选举之后，将权力移交给经过改革的巴勒斯坦自治机构。然而，为管理加沙寻找独立人士以及犹太复国主义政权对建立独立的巴勒斯坦国的反对，是该计划面临的主要障碍。