据今日帕尔斯 报道：印度与以色列于11月4日签署的新谅解备忘录，使双方的军事合作进入新阶段。观察人士称，该协议可能强化特拉维夫在亚洲的挑衅性政策及破坏性行动，并对地区安全格局产生影响。

‌印度与犹太复国主义政权通过签署这份谅解备忘录，将发展双方在军事和工业领域的双边合作，这一举动被两国媒体称为强化军事领域的技术、培训和工业合作。该协议是在印度国防部长访问特拉维夫期间达成的。访问期间，印度国防代表团会见了埃尔比特系统、拉斐尔先进防御系统和以色列航空航天工业等多家大型军火公司。这些公司此前曾在印度航空展2025上展出多种无人机、防空系统、电子战系统及先进制导装备。

‌根据印度国防部和犹太复国主义政权战争部发布的报告，此谅解备忘录涵盖了军事培训、研究与发展、包括人工智能和网络安全在内的新技术以及联合生产军事装备等领域的合作。

‌犹太复国主义政权战争部总干事阿米尔·巴兰称印度为重要的战略伙伴，并表示特拉维夫决定与新德里深化以往的合作。

‌在2020年至2024年期间，印度是以色列武器的最大买家，采购项目包括先进雷达、战斗无人机、地对空导弹和反坦克导弹。在一项重大合同中，新德里正计划采购超过42.5万支由印度和以色列合资生产的卡宾单兵武器。印度总理纳伦德拉·莫迪于八月份宣布了一项名为"使命苏达山查克拉"的广泛国防计划，该计划的某些部分可能会利用犹太复国主义政权军事工业开发的技术。

‌从美国的视角来看，加强印度对抗中国的防御能力以及提升犹太复国主义政权应对地区威胁的能力，是此类合作所带来的部分利益。另一方面，新德里正依托"印度制造"产业政策，积极引进特拉维夫的军事投资与先进技术，着力提升本土国防工业水平，逐步实现军事自主化转型。

‌印度与犹太复国主义政权军事协议可能成为加剧亚洲紧张与不稳定的因素，因为此类合作不仅将打破地区力量平衡，更将为特拉维夫在地区的破坏性渗透及军备竞赛埋下隐患。具体表现在以下五个方面：

‌一、军事与技术合作的深化

‌根据最新协议，印度与犹太复国主义政权已在军事培训、研发、人工智能与网络安全等新兴技术领域以及联合武器装备生产方面启动广泛合作。这种层级的协作将显著提升新德里与特拉维夫的军事实力，这可能引发亚洲其他力量主体的担忧。

‌二、南亚战略平衡的打破

‌南亚作为印巴长期对峙的敏感地区，印度在犹太复国主义政权支持下军事实力的增强，将打破现有战略平衡，加剧两国间的军备竞赛。这一态势可能波及区域整体安全格局，诱发连锁性不稳定。

‌三、犹太复国主义政权对亚洲的侵蚀性渗透

‌该协议成为犹太复国主义政权巩固亚洲立足点的战略工具。特拉维夫通过输出军事技术与构建战略依赖，试图扩大其在亚洲国家的政治与安全影响力，这将把以色列固有的破坏性与挑衅政策植入亚洲安全架构。

‌四、地缘政治竞争的激化

‌当前亚洲已存在中、俄、美等大国间的复杂博弈。犹太复国主义政权通过印度介入地区格局，将进一步加剧地缘政治竞争复杂性，助长区域国家间的战略互疑。这种局面可能催生新的军事集团，提升地区冲突风险。

‌五、亚洲集体安全面临的威胁

‌该协议不仅对印度邻国构成直接安全挑战，更危及亚洲集体安全体系。与犹太复国主义政权军事合作的扩张可能产生示范效应，引发类似协议浪潮，最终导致地区紧张升级与不稳定因素累积。

‌总体而言，印度与犹太复国主义政权的军事协议已超越双边范畴，将产生深远的地区与国际影响。通过破坏力量平衡、扩张特拉维夫影响力及激化地缘竞争，该协议实质上已成为亚洲不稳定局势的催化剂。