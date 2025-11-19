伊朗第一副总统与俄罗斯总理会晤；德黑兰-莫斯科关系巩固的重要一步

政治专家认为，伊朗第一副总统与俄罗斯总理的会晤，是德黑兰与莫斯科之间牢固且日益发展关系的明确标志，这种关系凭借政治意愿、战略性文件和多方面合作，正走在深化与拓展的道路上。

据今日帕尔斯 报道：伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫于周一访问莫斯科，参加上海合作组织成员国政府首脑理事会第二十四次会议期间，与俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行了会见和会谈。

在此次会晤中，阿雷夫感谢俄罗斯在国际场合对伊朗的支持，同时指出了在金砖国家、上合组织、欧亚经济联盟等区域组织框架内的合作潜力，并认为这些是扩大互动的合适平台。

双方还强调了两国全面发展关系的政治意愿。执行德黑兰-莫斯科全面战略伙伴条约是此次会谈的重要议题之一。该文件被视为伊朗与俄罗斯关系提升至战略性和可持续水平的路线图。

探讨伊朗与欧亚经济联盟之间的自由贸易协定以及在网络安全领域的情报合作是此次会晤讨论的另一个议题，双方认为加速执行已达成的协议并消除现有障碍至关重要。

俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京在会晤中提到有9500多名伊朗学生在俄罗斯学习，呼吁加强科学与文化合作，并提及北-南国际运输走廊是发展货物过境运输的战略路径。