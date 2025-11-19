新闻 | 伊朗学生在亚太机器人世界杯夺金 / 100架“阵风”战机正运往乌克兰

第八届亚太机器人世界杯汇集了来自 22 个国家的国家队参赛，伊朗队由 8 名优秀学生组成。据今日帕尔斯（Parstoday）报道，伊朗队在机器人领域的多个项目中表现出色，再次展示了其才华、创造力和科学能力，吸引了世界的关注。

伊朗学生在本届比赛中成功获得金牌。

以色列军队继续对加沙地带发动陆海空攻击

以色列军队再次对加沙地带多个地区发动陆、海、空攻击。东部的泰法赫（al-fatah）和谢贾耶（al-shojeaye）社区遭到攻击，侵略者的战机还轰炸了加沙地带南部的汗尤尼斯（Khan Younes）东部地区。加沙市东部也遭到了一次空袭。

马杜罗回应特朗普言论：外交是通往和平的唯一道路

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）在回应美国总统唐纳德·特朗普近期讲话时强调，对话是通向真相与和平的唯一途径，外交没有替代方案。马杜罗警告称，特朗普的一些亲信正试图推动他做出其政治生涯中“最大的错误”，即对委内瑞拉发动攻击。

马杜罗的讲话发表在特朗普表示“对如何应对委内瑞拉的所有选项都是可能的”数小时之后。

欧盟：我们无法有效应对俄罗斯无人机袭击

欧盟防务委员安德里乌斯·库比柳斯（Andrius Kubilius）周一表示，欧洲尚未做好有效应对俄罗斯无人机攻击的准备，必须借鉴乌克兰经过“实战检验”的能力来加强自身保护。

他补充说，在北约战机今年9月于波兰上空击落俄罗斯无人机后，欧盟正在努力加强其防空能力。他指出：“为什么我们花了两年多时间才意识到，我们并未准备好用经济可承受的手段识别并摧毁俄罗斯无人机？”

马克龙：将向乌克兰提供100架阵风战机

法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）周一表示，法国与乌克兰的协议包括向其提供 100 架全装备的“阵风”（Rafale）战斗机。欧盟必须继续向乌克兰提供财政支持。我们正努力确保乌克兰的主权，并全力支持基辅武装力量的重建，以防止任何新的俄罗斯侵略。