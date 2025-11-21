三星手机：以色列在加沙的新间谍工具

位于贝鲁特、专注于西亚和北非数字安全支持的平台“SMEX”最新披露称，一些三星手机，特别是面向西亚和北非市场的 Galaxy A 和 Galaxy M 系列，预装了一款名为 AppCloud 的以色列程序。该程序由以色列公司 IronSource 开发，在用户不知情、且无法完全删除的情况下默认安装在设备上。据帕尔斯今日援引法尔斯通讯社报道，该程序拥有广泛的访问权限，可以在缺乏清晰的用户同意和透明隐私政策的情况下，获取用户的地理位置、IP 地址以及设备指纹信息。

‌这一问题浮出水面之际，以色列占领政权总理本雅明·内塔尼亚胡此前曾表示：“每个手里拿着手机的人，都随身携带着一部分以色列。”

‌数字安全专家警告称，AppCloud 已深度嵌入操作系统，虽然可在设置中部分禁用，但若要彻底删除则需获取 Root 权限，而这会使手机失去保修。这些功能在战区环境中带来严重的用户监控和间谍风险。

‌巴勒斯坦通讯社 Shehab 转引半岛电视台报道称：“在加沙面临严峻人道危机之际，上月停火后大量智能手机的异常涌入，引发了关于这些设备真实目的的广泛质疑。”

‌报道指出，当前大量手机涌入与此前对电子设备进口的严格限制相矛盾，进一步加深了关于这些设备可能被用于间谍活动或破坏行动的猜测；类似情况曾在 2024 年的黎巴嫩发生，当时无线寻呼机爆炸，导致数百人受伤。

‌社交媒体用户和活动人士将这些手机称为“定时炸弹”，并强调占领政权不会无利可图地引入任何东西。

‌在帐篷和建筑材料仍被禁止进入的情况下，手机却大规模流入，这一现象引发了关于其真实目的的严肃质疑。