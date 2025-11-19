联合国安理会通过美国提出的关于加沙的决议

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在投票中，13个安理会成员投票赞成该方案，而中国和俄罗斯此前曾提出替代草案选择弃权。没有国家投反对票。

美国驻联合国大使迈克·瓦尔特称这一决定是"历史性和建设性的"。相比之下，哈马斯运动称其为"将国际托管强加于加沙"，并强调"该部队在加沙境内的任务，包括解除抵抗组织的武装，违反了其中立性，使其成为冲突中偏袒占领者的一方"。

以色列官员也反对这一决定，认为这将为承认巴勒斯坦国铺平道路；以色列对此强烈反对，尽管世界上约有150个国家已承认巴勒斯坦。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡称此次投票"不可接受"。

根据通过的方案，国际部队的任务将包括守卫边界、保护平民、便利人道主义援助、支持巴勒斯坦警察以及监督解除哈马斯和其他武装组织的武装。根据该计划，以色列部队将在新部队部署后撤出加沙，并将安全和行政控制权移交给该部队。

接下来，计划组建一个名为"和平委员会"的过渡机构，由美国总统唐纳德·特朗普主持，旨在协调安全、人道主义援助和重建工作，并间接地为巴勒斯坦人在一个重建的政治结构下实现自决提供途径。

人权观察组织在回应此决定时，在X平台上发文称："安理会今天决议文本中缺席'人权'一词，本身就很能说明问题。"

美国组织CodePink在一份声明中强调，该决定"在和平与人道的幌子下，是一个将以色列占领与国际框架整合并完全否认巴勒斯坦人自决权的真实计划"。该组织补充说："这项决议规定了一项为期两年的任务，包括保卫边界、保护平民和解除武装，其明确目标是削弱巴勒斯坦抵抗力量，但却未解决暴力的根源，即封锁、占领和以色列的种族清洗政策。无条件支持以色列并向其提供武器的美国，从来都不是中立方。"

CodePink还警告说，"建立一个依赖于由美国领导的和平委员会的技术官僚管理机构，将剥夺巴勒斯坦人民的政治权力，使其受制于一个傀儡管理机构，而美国这一罪行的同谋将成为以色列更大、更开放的监狱的新监管者。"

与此同时，巴勒斯坦青年运动纽约分会在联合国总部对面的美国驻联合国代表团驻地外举行了抗议活动，并在Instagram的一份声明中写道："这个透明的面具，是剥夺巴勒斯坦人主权、自决权和回归权的公然企图。我们的民族拒绝任何占领加沙的计划，我们将继续反抗犹太复国主义和帝国主义，直至巴勒斯坦从河流到海洋获得解放。"