联合国就对巴勒斯坦人有组织转移发出警告：非法流放！

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国人权办公室周四对关于有组织地将巴勒斯坦人从加沙地带通过包机转移到第三国的报道表示深切关注，并警告这些转移可能被视为非法流放。

联合国人权办公室发言人拉维娜·沙姆达萨尼在回应阿纳多卢通讯社关于将巴勒斯坦人转移到南非的问题时表示："我们知悉关于有组织的包机运送加沙居民前往被占领巴勒斯坦领土以外不同目的地的报道。"她补充说，人权办公室尚未能够独立核实这些报道。

沙姆达萨尼强调，虽然必须为平民提供逃离危险的途径，但这些转移的条件引发了严重的法律关切。她说："巴勒斯坦人必须受到保护，免遭非法流放或转移；根据国际法，这种行为构成犯罪，以色列有义务保护平民并保障他们获得基本生活需求。"

她还提到了巴勒斯坦人在加沙过去两年来遭受犹太复国主义者罪行侵害的艰难条件，并表示以色列的攻击，包括大规模屠杀平民、强迫驱逐、集体惩罚、使用饥饿作为战争武器以及大规模摧毁房屋和基础设施，使生活条件变得无法忍受。

沙姆达萨尼最后呼吁参与犹太复国主义政权种族灭绝后计划的国家，在人权原则的基础上推进重建加沙的努力，并强调离开加沙的人必须有权在任何希望的时候返回自己的土地。