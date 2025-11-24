佛罗里达大学穆斯林晨祷时遭骚扰

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，昨天凌晨，一群穆斯林学生像往常一样在柯林斯停车场户外进行晨祷时，遭到三名身份不明男子的侮辱和敌对行为，据目击者称，这些人故意以此行为来散布恐惧和仇恨。

根据USF穆斯林学生协会官方成员的陈述，事件始于三名身份不明的人接近祈祷人群。这些人一看到祈祷队伍，就以扰乱宁静和宗教仪式为目的，开始制造紧张气氛。

目击者报告说，袭击者大声喊叫，使用粗俗和侮辱性言语，试图制造恐怖气氛。此外，他们的行为以有记录的和骚扰的方式持续进行；这些人持续对祈祷者录像，这一行为本身就被视为明显侵犯隐私。

这种侮辱性攻击的核心是使用了直接针对伊斯兰神圣象征的物品。据报道，这些人带来了一个设计成类似麦加天房（穆斯林朝拜方向）样子的盒子。携带此物是为了贬低穆斯林的天房。

与此同时，这些违规者还展示了培根（猪肉）片。由于伊斯兰教禁止食用猪肉，将这种食物与天房象征一同带来，是企图玷污神圣祈祷氛围并对祈祷者的宗教信仰进行最大程度侮辱的预谋行为。

协会一名成员表示："他们重重地跺脚，好像要发动身体攻击一样，同时通过喊叫和展示这些侮辱性象征，试图把我们赶出我们有权使用的场地。"

USF穆斯林学生协会已将此事件严肃报告给大学当局和安全部门，并要求立即采取行动识别并果断处理这些人。他们强调，这种行为不仅是一种简单的骚扰，而且是校园内明显的仇恨犯罪。

此次事件再次提高了人们对教育环境中宗教少数群体安全问题的关注度，学生群体期待校方作出正式回应和切实行动，以确保一个没有歧视和仇恨的环境。