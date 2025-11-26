伦敦"巴勒斯坦行动"组织90名支持者被逮捕

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，英国警方周六在伦敦逮捕了至少90人。这些人聚集在"塔维斯托克"广场，抗议政府决定禁止"巴勒斯坦行动"组织活动的命令，该禁令已于去年7月生效。

聚集在广场的活动人士手持写有"我反对种族灭绝"和"我支持巴勒斯坦行动"等口号的标语牌，随后被警方逮捕。

伦敦警方在社交媒体 X 上的一份声明中宣布，在此次抗议活动中至少有90人被逮捕。

"巴勒斯坦行动"组织成立于2020年，在2023年10月以色列对加沙的种族灭绝战争后声名鹊起。该组织以其旨在停止与以色列有合同关系的公司工厂生产的行动而闻名；其中包括袭击了位于布里斯托尔的以色列"埃尔比特系统"公司的工厂，导致军用无人机生产停滞。

将该组织列入英国"恐怖主义"组织名单的第一步，是在去年6月20日其支持者袭击牛津郡的"布里兹诺顿"空军基地后采取的。在那次行动中，支持者通过向两架军用飞机的发动机泼洒红色油漆并升起巴勒斯坦国旗，表达了对这些飞机在中东军事行动的抗议。

英国下议院于7月2日通过了禁止该组织的提案，一天后，上议院也予以批准。"巴勒斯坦行动"组织随后向最高法院提出上诉，但在7月4日其请求被驳回。

根据该法律，从7月5日起，成为或支持"巴勒斯坦行动"组织将被视为犯罪，最高可判处14年监禁。穿着该组织服装或携带其标志也可判处最高6个月监禁。自该组织被禁以来，已有数百名支持者被警方逮捕。