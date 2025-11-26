澳大利亚演员：我恨以色列人

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，澳大利亚演员盖·皮尔斯周日在他的社交媒体X平台账号上发文写道：我一生中从未像恨以色列人这样恨过任何人。

他表示"每天目睹以色列人对巴勒斯坦人生命的完全漠视和蔑视"，将这种做法描述为"可耻"，并表示实施此类"丑陋行为"的人每天都在将人性向后推进一步。

皮尔斯还分享了一段半岛电视台的视频片段，描绘了一名15岁巴勒斯坦男孩在被占领的约旦河西岸被以色列部队开枪击中。据报道，这名少年受伤后未得到任何医疗救助，最终导致他殉难。