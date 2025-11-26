伊扎特·里什克：以色列正以捏造借口企图重返战争

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，哈马斯运动领导人之一伊扎特·里什克宣布，该运动已要求调解方和美国政府向犹太复国主义政权施压，并揭露以色列声称哈马斯派去袭击其部队的那名武装分子的身份。

他接着说，以色列正在捏造借口，以逃避协议并重返"种族灭绝战争"，并强调该政权是每天都在系统性违反协议的一方。

里什克还否认了以色列媒体关于哈马斯通知"韦特卡夫"协议结束的报道，并表示：该运动没有就此发表任何声明。

他补充说：哈马斯已要求调解方和美国政府立即采取行动，迫使以色列全面执行协议。