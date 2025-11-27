法国伊斯兰理事会正式起诉民调公司IFOP，指控其散布针对穆斯林的仇恨

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，法国三个省（卢瓦雷省、奥布省、罗讷河口省）的穆斯林代表机构已正式对法国知名民调公司伊福普（IFOP）提起诉讼，原因是其发布了一项有争议的民意调查结果。这份由原告律师提交至总检察长办公室的诉状，指控伊福普公司违反了民意调查中立性法律，并蓄意传播带有偏见的信息。

这项于11月18日受《Écran de Veille》杂志委托进行、并被右翼媒体大量报道的调查，以"评估法国穆斯林与伊斯兰教和伊斯兰极端主义关系的状况"为题发布。

伊斯兰理事会的律师拉斐尔·肯普夫先生和罗曼·鲁伊斯先生辩称，这项对约1000人进行的调查，故意违反了1977年7月19日法律中所载的中立原则。

主要批评集中在以下几点：

1. 使用挑衅性问题：原告声称，该调查通过使用有争议的问题，故意"在公众中传播仇恨的毒药"。

2. 报告中的统计数据操纵：对"伊福普"的强烈批评在于，其在"优先考虑宗教律法而非法国法律"这一表述旁的括号内加入了"伊斯兰教法"一词，而该词并未在任何调查问题中出现。这一行为被指控为明显的操纵结果。

3. 针对合法行为：原告的声明特别提到了调查中提及的动物屠宰，并强调这一宗教行为是合法的，涉及穆斯林和犹太教徒，将其解释为反对法国法律是错误的。

这一法律行动发生之际，法国穆斯林信仰委员会（CFCM）也在一份声明中谴责利用此类调查来针对穆斯林。CFCM警告称，这些调查的结果已被"反伊斯兰圈子"利用，将法国穆斯林描绘成对国家的内部和生存威胁。

这些争议加剧之际，根据法国内政部的数据，本年度与伊斯兰恐惧症相关的事件比去年增加了75%。

鉴于伊福普公司的历史以及调查网站"Mediapart"对委托方的质疑，此次诉讼可能会对法国境内涉及宗教少数群体的民意调查的进行和发布方式产生显著影响。