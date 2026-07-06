西班牙及拉丁美洲代表团出席伊斯兰革命烈士领袖告别仪式。

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，西班牙媒体报道称，来自西班牙及多个拉丁美洲国家的官方、文化和媒体界人士及代表团出席了在德黑兰伊玛目霍梅尼大清真寺举行的伊斯兰革命烈士领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊遗体告别仪式。据西班牙媒体报道，尼加拉瓜外交部长瓦尔德拉克·路德温·詹茨克·维塔克尔率领官方代表团出席仪式，向烈士领袖遗体致敬，并转达了尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加和副总统罗萨里奥·穆里略的唁电。尼加拉瓜外长在访伊期间还会见了伊朗外长赛义德·阿巴斯·阿拉格奇，强调尼加拉瓜政府和人民与伊朗伊斯兰共和国团结一致，并就阿亚图拉哈梅内伊及其他伊朗烈士的殉难表示哀悼。古巴共和国特别代表也率官方代表团出席仪式并致哀。此外，来自西班牙、巴西、阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚和尼加拉瓜的文化和媒体活动人士也参加了告别仪式，向伊朗人民表示慰问。仪式期间，一些文化和媒体代表团成员手持西班牙语版《化为红宝石的鲜血》一书该书是阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊关于斗争、监禁和流放岁月的回忆录。