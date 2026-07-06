巴林革命派人士记述参加烈士革命领袖告别仪式的见闻

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在伊朗民众为伊斯兰革命烈士领袖纯净遗体举行的告别仪式开始前，来自不同国家的政治团体和人物已在伊玛目霍梅尼大清真寺以特定礼仪正式向烈士领袖遗体告别。巴林学者和活动家拉希德·拉希德博士就他参加烈士革命领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊（愿真主喜悦他）告别和葬礼仪式撰写了笔记。他写道：我们参加了在德黑兰举行的伟大领袖、烈士伊玛目阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊（愿真主喜悦他）的历史性告别和葬礼仪式。这场告别展现了这位将自己一生奉献给伊斯兰教和民族事业的人物的伟大与崇高地位。在这份对一位非凡人物的哀思中，我们谦恭地站在他纯净的遗体前，向这位领袖告别任何慰藉之辞都无法与他奉献和地位的伟大相称。感谢真主使我们有幸认识这位烈士伊玛目和领袖阿亚图拉赛义德·阿里·侯赛尼·哈梅内伊，认识他的思想和伟大的奋斗。如果这个民族能够为他献出鲜血，他们一定会这样做；但天命却是他自己以纯净的鲜血为民族献身，以他一生所愿、所配得的殉道和面见真主，为他充满奋斗、奉献和牺牲的完美人生画上句号。我们站在他纯净的遗体前，对他的纯洁灵魂说：我们的领袖啊，请安息吧，以明亮之眼安然入睡因为你留下了一支由自由者和高贵者组成的军队，他们今天正沿着你的道路前行，坚守着你伟大的使命，在你之后扛起尊严与荣耀的旗帜。你的年轻雄狮不惧怕压迫者，更何况是站在抗击压迫和霸权势力最前线的坚定战士们。我们昨天所目睹的一切从庞大的人潮到前所未有的官民团结最好地证明，抵抗与效忠之路将继续下去。我们看到这场被称为该国历史上最大规模的仪式，汇集了来自世界各地的官方和民间代表团，这表明烈士领袖一生所坚守的永恒信息将持续到真主继承大地和大地上的一切。我们参加这一哀悼仪式，并不是向这位伟大领袖说“再见”；而是强调我们将坚守这一使命的誓言，我们与他和所有自由者的约定，将在忍耐中延续。