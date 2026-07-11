据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，CNN新闻网援引三名知情人士声称，在对米纳布市“善树”学校的罪恶导弹袭击发生前，五角大楼目标开发系统中已嵌入了强调需要重新审查目标情报的警告。此次袭击导致该校约200人牺牲，其中大部分是女学生。但随着对伊朗侵略的开始，寻求迅速行动的指挥官们搁置了这些警告。2月28日，美国敌人对米纳布市“善树”小学的袭击导致168名儿童和14名教师牺牲。CNN报道称，大部分指导初期战争目标的情报，包括与学校附近革命卫队设施相关的数据，都已超过10年未更新，因为分析人员未能在袭击开始前更新所有记录。据报道，优先更新的是移动系统和更高威胁目标，而学校等固定场所则被置于较低优先级，且大多未经确认。一位消息人士告诉CNN：“很明显，这些情报是过时的。”另一位消息人士声称，一个独立的监控工具曾识别出该基地周边的一些变化，但这一发现从未被输入主要目标数据库或传达给高级决策者。该报道还将此次事件与美国国防部长皮特·赫格塞斯下令裁撤“减轻和应对平民伤害”部门相关联，指出美国中央司令部该部门的人员已从10人减少到1人。白宫一位官员告诉CNN，对此次袭击的调查仍在进行中，并妄称“美国不会以平民为目标”。赫格塞斯此前在面对这一重大罪行所带来的压力时，曾承诺进行“彻底”调查，而中央司令部则宣布将问题交由正在进行的调查，并拒绝进一步评论。CNN在报道中继续写道，袭击发生数月后，五角大楼仍未公开其调查结果；与此同时，美国总统唐纳德·特朗普在进行平行外交谈判的同时，继续威胁要对伊朗发动新的大规模袭击。