革命卫队摧毁美国基地重要基础设施和设施

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，革命卫队发表声明宣布：革命卫队海军和航空航天部队的战士们在联合导弹和无人机行动中，摧毁了美国在“阿里夫詹”和科威特“阿里·萨利姆”以及巴林“贾菲尔”和“谢赫伊萨”两个基地的重要基础设施和设施。革命卫队伊斯兰革命卫队的声明全文如下……（声明中赞扬了伊朗和伊拉克人民的盛大葬礼，谴责了美国的背信弃义和侵略，并宣布）在针对背信弃义的美国人的惩罚性回应的第一阶段，革命卫队海军和航空航天部队的战士们在敌人对我国多地发动袭击后一小时，通过联合导弹和无人机行动，摧毁了美国占领者在“阿里夫詹”和科威特“阿里·萨利姆”以及巴林“贾菲尔”和“谢赫伊萨”两个殖民基地的重要基础设施和设施。伊斯兰革命卫队警告美国儿童杀戮军队，如果再次侵略，我们毁灭性的回应将扩展到地区其他美国基地。