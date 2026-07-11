也门：美国对伊朗的袭击证明了华盛顿的背信弃义和罪行 / 德黑兰是粉碎敌人阴谋的磐石

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，也门外交部今天（周三）发表声明强调，美国对伊朗伊斯兰共和国领土的袭击表明了华盛顿的犯罪倾向。也门指出，这些袭击再次证明背信弃义和违反承诺是美国人和犹太复国主义者的固有特征，并警告阿拉伯国家不要为美国基地提供东道国。萨那方面指出，这些国家将因此使自己面临持续的危险和损害，并明确指出这些国家的统治者已将本国人民的命运和国家的未来交给了犹太复国主义罪犯。值得一提的是，美国侵略者从昨天午夜开始对我国南部地区发动了袭击。我国武装部队也针对美国违反伊斯兰堡谅解备忘录的行为，用“海巴尔·谢肯”远程导弹、“佐勒法加尔”中程导弹和“法塔赫110”短程导弹，打击了巴林第五海区以及科威特阿里·萨利姆空军基地的85处重要军事设施。也门表示，依赖美国的阿拉伯国家必须摆脱雇佣兵的角色，并警告说，这种做法只会给他们带来失败和损失。也门外交部在赞赏伊朗人民、政府和军队的坚忍不拔的同时表示，伊朗犹如一座磐石，敌人的阴谋将在它面前粉碎。也门最后强调，将在所有阶段和所有局势变化中与伊朗站在一起并提供支持。