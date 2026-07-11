外交部：美国对伊朗南部和东部的袭击构成战争罪

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部谴责美国军队于周四凌晨对南部沿海省份多个地点以及东部省份通往马什哈德铁路线上的两座桥梁发动的袭击，称这些袭击是“严重的战争罪”，公然违反《联合国宪章》和《结束战争谅解备忘录》，并强调伊朗伊斯兰共和国坚决捍卫主权、领土完整并惩罚侵略者的决心。外交部7月9日（周四）声明全文如下：外交部最强烈地谴责美国恐怖主义军队于7月9日（周四）凌晨对南部沿海省份多个地点以及东部省份通往圣城马什哈德铁路线上的两座桥梁发动的侵略性袭击，这些袭击无疑构成严重的战争罪，并强调勇敢的伊朗人民坚决捍卫国家领土完整、主权和国家安全的决心。美国在过去48小时内以回应周二在霍尔木兹海峡与几艘违规过境船只有关所谓事件的虚假借口，对伊朗伊斯兰共和国发动的罪恶袭击，不仅公然违反《联合国宪章》第二条第4款，而且严重违反《结束战争谅解备忘录》第一和第五条，是美方持续不遵守停火协议的借口。在伊朗智慧而勇敢的民族以盛大而空前的仪式告别革命烈士领袖、展示其对抗伊朗恶敌、捍卫国家权威、主权和领土完整的坚定意志之际，美国邪恶而精神错乱的统治集团因无法理解伊朗人民爱国和对革命理想的忠诚的伟大与辉煌，转而诉诸辱骂、造谣和军事侵略，包括前往礼萨圣地的铁路线。伊朗伊斯兰共和国外交部还对美国总统和其他美国官员针对伟大伊朗人民的粗鄙言论表示厌恶，并认为他们明确承认不遵守《结束战争谅解备忘录》是美国统治集团背信弃义、卑鄙、好战和邪恶的又一明显证据。外交部在向殉难的同胞们（包括过去48小时在美国恐怖主义军队野蛮袭击中在南部殉国的一些海军卫士）表示哀悼和慰问的同时，强调伊朗伊斯兰共和国坚决捍卫国家主权和领土完整并惩罚侵略者的决心。伊朗伊斯兰共和国绝不会允许美国统治集团的背信弃义、霸凌和卑劣影响伊朗的国家权益。