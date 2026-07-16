美国和以色列对伊朗的战争是不必要的，并给全球经济造成损失

据圣裔世界大会国际通讯社（阿布纳）报道，约旦前外交部长、前副首相马鲁安·马阿谢尔在接受半岛电视台采访时批评了美国和以色列对伊朗的战争。马阿谢尔强调，美国和以色列对伊朗的战争是“不必要的”，并表示这场战争不仅没有达到其目标，还给全球经济造成了沉重损失。

他还明确指出，战争结束后，伊朗与海湾国家之间关系的和解与重建将非常困难，并强调这场战争摧毁了伊朗与其邻国之间存在的所有善意。马阿谢尔表示“我们坚信最终必须找到外交解决方案”，并讽刺美国的政策称军事解决方案并未奏效。