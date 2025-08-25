马来西亚伊斯兰咨询委员会：国际社会必须采取行动防止加沙灾难 

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，马来西亚伊斯兰组织咨询委员会在提供给本社的声明中指出：犹太复国主义政权对加沙再次发动进攻的行为，意味着蓄意种族灭绝和最高级别的战争罪。

声明强调：占领者持续实施的罪恶行动——包括每日屠杀、制造饥荒、强制流离失所和系统性摧毁加沙城市——是对全人类和国际法原则的直接侮辱。

该咨询委员会明确提出：

1. 国际社会在23个月的屠杀后未能遏制以色列的暴行，持续的沉默和消极使其成为屠杀平民的同谋

2. 若国际社会认真避免历史性灾难，军事干预将不可避免。外交谴责和无效决议完全不足以阻止以色列罪行

3. 全球大多数国家，特别是伊斯兰合作组织、金砖+、非洲联盟、东盟和拉美国家应立即动员国际保护力量，打破封锁、停止屠杀，保护困在加沙市的120万巴勒斯坦人

4. 若不立即行动，以色列将像在拉法、汗尤尼斯和北部省份那样彻底摧毁加沙，使其成为荒芜之地，让整个加沙地带变为墓地

委员会提出四项具体要求：

1. 穆斯林占多数的国家应履行捍卫巴勒斯坦的宗教和道德责任，不仅言辞上，更要付诸行动

2. 伊斯兰合作组织和阿拉伯联盟应立即召开会议，实施集体防御措施

3. 金砖+和不结盟运动成员国应运用政治和军事能力干预并遏制以色列无限制的侵略

4. 联合国大会应立即启动第377A号"联合争取和平"决议，为加沙平民提供紧急国际保护

声明最后强调：历史将铭记在这一决定性时刻，各国要么挺身阻止种族灭绝，要么选择怯懦与合谋。犹豫的时间已经结束，军事干预拯救加沙人民不再是选择，而是人道主义责任。