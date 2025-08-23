拉里贾尼博士：我们将继续支持真主党

他在一次媒体采访中明确表示：“现在黎巴嫩的真主党正面临巨大的压力，要求其放下武器，这种压力是以色列人在直接军事战争中也未能实现的。”

拉里贾尼接着指出：“国际媒体发布分析称，伊朗支持的团体正在被削弱。如果这些团体已经变得虚弱，那么为什么还要对它们施加如此广泛的压力？”

他提出了一个问题：“他们说真主党受到了打击，但这个政党是否已经重建了自己？”

他宣布，真主党拥有大量的年轻圣战者，以至于他们已经开始了自我重建和强化的进程。

据拉里贾尼博士说，真主党是在以色列完全占领贝鲁特时形成的。当时，一群黎巴嫩年轻人说他们必须保卫自己。因此，真主党的本质源于黎巴嫩人民本身，并成为他们的一项巨大资产；这项资产赋予了一个小国抵抗以色列的力量。

他补充道：“该地区的抵抗是一项战略资产，伊朗需要真主党，正如真主党需要伊朗一样。”

拉里贾尼博士强调，伊朗将一如既往地继续支持真主党，并指出：“黎巴嫩的问题必须通过内部对话来解决。伊朗不会对真主党强加任何东西，这个政党表现得非常成熟，并独立做出自己的决定。”

我们不会放弃外交

在演讲的另一部分，最高国家安全委员会秘书谈到了伊朗在谈判中的方法，他说：“外交本身是一个工具，是政府工作的一部分。因此，放弃它是非理性的。”

他警告道：“如果敌人把外交领域变成一场宣传和表演，这种外交就不会有任何成果。”

据他所说，敌人的外交现在更多是为了寻找借口。然而，我们不应该说要中断外交。

拉里贾尼博士将伊朗进行任何谈判的条件定义为“严肃和真实”，并补充道：“如果你打算开战，那就开始吧，但无论何时你后悔了，都可以回到谈判桌。”