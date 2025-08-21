真主党解除武装的挑战：“谢赫·纳伊姆·卡西姆”如何打破了平衡？

据ABNA通讯社报道，黎巴嫩《新闻报》在一篇文章中分析了伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼访问黎巴嫩以及美国特使托马斯·巴拉克和摩根·奥尔塔古斯在该国出现之后，贝鲁特的外交活动，并写道沙特特使叶齐德·本·法尔汉也计划访问贝鲁特。 报告补充道，华盛顿继续在黎巴嫩阵线启动压力外交，其代表要求黎巴嫩官员完成解除抵抗力量武装的必要步骤。尽管这次访问表面上是为了鼓励黎巴嫩官员，但美国代表团实际上旨在审视黎巴嫩的立场，特别是在阿里·拉里贾尼访问贝鲁特之后。 巴拉克和奥尔塔古斯的访问并不长，他们结束会议后立即前往被占领土。黎巴嫩副总理塔雷克·穆特里在接受卡塔尔“阿拉伯人”电视台采访时表示，如果以色列不遵守美国的协议，黎巴嫩也认为没有必要遵守该协议。

黎巴嫩真主党总书记讲话的影响

知情人士评估，真主党总书记谢赫·纳伊姆·卡西姆最近的讲话是自战争结束以来他最重要、最强硬的讲话，并表示这些言论对黎巴嫩产生了明显影响，使黎巴嫩官员在他们的决定上犹豫不决。这导致谢赫·纳伊姆·卡西姆讲话的内容在巴拉克与黎巴嫩三位总统和军队司令鲁道夫·赫卡勒的会议中被提及。知情人士透露，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩在与巴拉克和奥尔塔古斯的会晤中提出了三个基本要点： 第一： 奥恩强调，黎巴嫩已经迈出了必要的第一步，并决定在特定时间范围内限制武器，黎巴嫩军队负责制定执行政府决定的机制，因此美国必须获得大马士革和特拉维夫对协议内容的同意，因为在没有对等步骤的情况下，黎巴嫩无法进入执行阶段。 第二： 奥恩强调了支持黎巴嫩军队的必要性，并表示军队缺乏必要的能力和工具，无法单独完成这项任务。他说黎巴嫩军队正在等待支持。 第三： 奥恩要求建立必要的基础设施，以启动对黎巴嫩的财政和经济支持项目。

黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆在与巴拉克的会晤中，强调美国方面有必要通过向以色列施压来停止敌对行动、从被占领点撤离并释放囚犯，从而履行其责任。他还强调，优先从财政和设备方面支持和加强黎巴嫩武装部队的能力，以便他们能够执行所需的任务。

据一位知情的官方人士称，奥恩和萨拉姆原以为真主党会对解除武装的决议保持沉默，特别是考虑到以色列最近的威胁，会被迫退让和妥协，但真主党总书记在捍卫抵抗力量武器方面的立场远远超出了他们的预期。另一方面，犹太复国主义政权在最近几周的政治立场中拒绝了对黎巴嫩的任何承诺，并在行动层面上继续对黎巴嫩进行侵略。

巴拉克没有新东西可说

《新闻报》的消息来源指出，“巴拉克这次访问没有新东西可说”，并补充说，纳比赫·贝里强调，在讨论任何解除武装问题之前，以色列有必要从被占领土撤离并停止敌对行动。贝里重申了他在会见巴拉克前一天对“阿拉伯人”电视台所说的话，并谴责他说：“在您上次访问贝鲁特时达成了一项协议，为什么您不遵守它，以至于事态发展到这一步？” 贝里还询问美国特使，以色列是否遵守停火协议并从黎巴嫩领土撤退到公认的国际边界，并强调这是黎巴嫩稳定的前提，也是启动重建进程的机会，以使南部居民返回他们的居住区并为黎巴嫩军队提供支持要素。