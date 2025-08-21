伊拉克议员回应美国干预“人民动员组织法”

据阿赫勒贝伊特国际通讯社（ABNA）报道，伊拉克议会议员穆罕默德·哈法吉在讲话中宣布，议会中绝大多数政党反对美国对人民动员组织部队的服役或退休法案进行任何形式的干预或监护。

他强调：“只有伊拉克议会是批准该法律的唯一机构，任何外部机构都无权干涉国家的立法事务。”

哈法吉还表示遗憾，称一些方面追随外国意愿，损害了国家主权，并呼吁所有议员投票通过“伊拉克人民动员组织结构”法案。

与此同时，另一位伊拉克议会议员菲拉斯·穆斯利马维指出，该国的安全部队和人民动员组织正处于最高警戒状态，以保护伊拉克西部边境，并应对任何外部威胁，特别是来自叙利亚和约旦边境的“达伊沙”（ISIS）营地的威胁。

他补充道：“所宣布的美国部队撤离某些基地，实际上是部队的审查和重新部署，不会造成任何安全真空，因为边境的保护始终是伊拉克安全部队和人民动员组织的任务。”

穆斯利马维强调，宣布美国部队撤离安巴尔省的“艾因·阿萨德”基地和巴格达国际机场的“维多利亚”基地，并非真正的军事撤离，而只是部队的重新部署。

《伊拉克人民动员组织法》是一项敏感的法律，预计将在议会未来的会议上进行讨论和批准，这一问题正在政治和地区压力下进行。

伊拉克议会坚持继续批准人民动员组织（哈什德·沙比）部队的服役和退休法，尽管来自国内外，特别是美国和犹太复国主义政权的政治压力正在增加，试图阻止这一进程。支持该法律的议员们认为，它的通过是对该组织战士所做牺牲的致敬。

分析人士也认为，该法案的通过将是人民动员组织法律地位的一个转折点；该机构在过去几年里一直处于打击恐怖主义的前线。

在分析人士看来，当前局势表明，在伊拉克加强独立安全机构的国家意志与外部削弱它的压力之间存在一场斗争；这场斗争的命运可能决定伊拉克未来的稳定和独立之路。

伊拉克人民动员组织是该国军事和武装力量的一部分，受武装部队总司令的指挥。该组织是在伊拉克最高宗教领袖大阿亚图拉赛义德·阿里·西斯塔尼发布“基法耶圣战”（集体义务）法特瓦后成立的，当时逊尼派极端恐怖组织“达伊沙”（ISIS）占领了伊拉克大部分省份。该组织在将国家从该团伙的威胁中解放出来方面发挥了重要作用。