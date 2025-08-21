英国：以色列的定居点计划是对国际法的公然违反

据ABNA通讯社报道，英国外交大臣戴维·拉米在今天周三的讲话中宣布：“我们谴责以色列的（E1）定居点计划获得批准，该计划将巴勒斯坦国一分为二。” 英国外交大臣补充道：“如果以色列的定居点计划付诸实施，这将是对国际法的公然违反。” 荷兰外交大臣卡斯帕·费尔德坎普也在几小时前宣布：“我们谴责以色列（政权）继续推进非法的E1定居点计划的决定。这个定居点计划将把被占领的约旦河西岸一分为二，被视为违反国际法。这个定居点计划使建立一个巴勒斯坦国几乎成为不可能。我们呼吁以色列不要采取任何会破坏所谓‘两国方案’的行动。” 与此同时，犹太复国主义政权内阁在几小时前正式且最终同意在东耶路撒冷所谓的E1地区实施定居点计划；该计划自上世纪90年代以来，因国际社会的反对而多次被叫停。 据监督定居点活动的“立即和平”组织报告，该计划的批准以史无前例的速度进行，其中包括新建3401套以上的住宅单元，以及建立一个名为“阿什塔赫尔”的新定居点，拥有342套住宅，并计划兴建公共建筑。