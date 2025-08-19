美国人对也门的恐惧；“不是我们干的！”

据Abna通讯社报道，一名美国官员在接受Al-Monitor采访时强调：“五角大楼在最近对萨那南部电力设施的袭击中，没有向特拉维夫提供任何情报或后勤支持。”

他补充道：“我们不想给也门人提供退出停火协议的理由。”

这位美国官员澄清道：“美国船只拦截了也门射向以色列的导弹，但没有参与对该国的袭击。”

他承认：“也门人通过红海对犹太复国主义政权实施了有效的封锁。”

值得注意的是，在美国人对也门的袭击失败并见证了该国的军事实力后，他们宣布与萨那达成了一项停火协议。