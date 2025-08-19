神学院环境指导部回应内塔尼亚胡的胡言乱语

据国际阿赫利拜特（Abna）通讯社报道，神学院环境指导部发表了一份声明，回应犹太复国主义政权犯罪团伙头目本雅明·内塔尼亚胡关于伊朗水问题的胡言乱语。

该指导部致伊朗人民的声明全文如下：

亲爱而有文明的伊朗人民；你们好 前不久，我们目睹了犹太复国主义政权领导人就水问题对伊朗伊斯兰共和国发表的虚假和毫无根据的言论。这些言论源于该杀害儿童的政权在应对内部危机时的无能和绝望，而此时被占领土正经历着比伊朗更严重的水资源紧张状况。

被占领土的面积不到伊朗的六十分之一；然而，自被这个犯罪政权占领以来，“约旦河”和“胡拉湖”已经干涸，该政权在恢复“死海”和“太巴列湖”方面也失败了。因此，它腐败的领导人最好不要幻想帮助一个像骄傲的伊朗这样伟大而古老的国家！

伊斯兰伊朗以公正的方式努力满足全国所有地区的水需求，而犹太复国主义政权却从巴勒斯坦人和该土地的原始居民手中夺取了水资源，并将其提供给掠夺者定居者，现在已经几个月来，加沙受压迫和抵抗的人民正面临着饥渴和残酷的死亡。此外，这个掠夺者政权通过发动多场战争，还夺取了邻国的水资源，现在它又怎能虚伪地试图欺骗明智的伊朗人民呢？

拥有数千年文明的伊朗人民是知道并能够适应这片土地上水资源紧张的最聪明的人民；如果他们不被敌人和无知者所创造的海市蜃楼形象所误导，并选择独立之路。在巴列维政权依赖和统治的黑暗时期，导致伊朗发生干旱和地面沉降的这些错误处方，其例子就是美国的“杜鲁门四点计划”和以色列的“加兹温平原开发计划”；这些计划在数百名美国和以色列专家的参与下，在这片土地上开始了深井钻探，并改变了基于干旱气候的种植模式为地中海式农业，不幸的是，这些计划根深蒂固！

但在伊斯兰革命之后，伊朗在现代化的水储存和输送系统、地表和地下渗透式灌溉、废水处理和回收以及海水淡化方面取得了显著成就，现在被认为是这些设备的生产国乃至出口国之一。

世界上最大的陆地海水淡化厂是由伊朗专家设计并在锡斯坦-俾路支斯坦省建造的。该海水淡化厂每天有能力净化10万立方米的水。世界上最长的输水管道也与从海水淡化厂向伊朗中部高原输水有关。伊朗还拥有发展太阳能海水淡化厂的全面计划。

伊斯兰伊朗是世界上在流域综合管理领域的先驱之一。全面规划水资源保护、洪水控制和水资源优化利用正在以生物流域管理、植被种植以同时保护水和土壤、建设地面和地下水坝和堤坝、含水层补给井和发展地下河（坎儿井）等项目的形式进行。这种科学和全面的方法导致了水资源的可持续利用。

全球水危机的根源在于全球变暖、水资源蒸发、错误的生产和消费模式以及浪费。毫无疑问，我们伟大的人民，在伊斯兰教义、科学技术和他们光辉文明经验的支持下，将摆脱这种水资源紧张，并以一项重大决定来纠正用水方法和修正对水与环境问题的态度，不让其被用作危机因素，并将这一威胁转变为国家的力量和繁荣。

与将水资源作为紧张和冲突工具的犹太复国主义政权不同，伊斯兰伊朗准备好在水资源管理和水技术转让方面与该地区和伊斯兰世界的国家进行建设性合作。

最后，我们祈求全能的上帝，让伊朗人民以智慧的方式克服这些逆境并取得胜利。

神学院环境指导部