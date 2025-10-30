104名巴勒斯坦人在以色列自昨夜至今的袭击中殉难

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，加沙地带卫生部周三宣布，在以色列自昨夜持续至今的空袭和炮击中，已有104人殉难，其中可见包括46名儿童和20名妇女。此外，另有253人受伤，其中包括78名儿童和84名妇女。

自2025年10月11日宣布停火以来，殉难者总数已升至211人，受伤人数达到597人。另一方面，截至目前，已有482具殉难者遗体从废墟下被挖掘出来。

根据卫生部的声明，自以色列发动袭击至今，累计已有68,643人殉难，170,655人受伤。