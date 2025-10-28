韩国国家博物馆首个伊斯兰文化与历史常设展揭幕

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，韩国国家博物馆宣布，从下月起将启幕一个以伊斯兰历史与文化为核心的全新常设展览；该展览旨在让参观者了解人类历史上最具影响力的文明之一。

据消息来源报道，此次展览与卡塔尔伊斯兰艺术博物馆合作，将于11月22日在韩国国家博物馆"世界艺术"展区的三楼开幕。

此举是韩国国家博物馆首次设立永久性空间，用于展示伊斯兰文明的文物与文化遗产。举办此展览的目的在于介绍伊斯兰文明丰富的历史、艺术与思想内涵，并增进各国之间的理解与文化交往。