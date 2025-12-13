奥地利议会批准学校头巾禁令

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，根据一项新法律，奥地利穆斯林女孩在14岁之前不得在学校佩戴头巾。该法律的相关修正案已在奥地利议会获得通过。

该法律将从2026/2027学年开始生效。

奥地利家庭和融合部长克劳迪娅·普拉科恩在该国议会称这是保护女孩的历史性一步，并强调："头巾不是一块无害的布料。"

这位奥地利官员声称："这是压迫的象征。"

她为此举辩护说，在奥地利，任何女孩都不应在需要隐藏自己身体的环境中长大。

这项禁令涉及按照伊斯兰传统遮盖头部的头巾，这一点已在法律文本中明确规定。

根据通过的决定，意识提升阶段将于2026年2月初开始，以便学校为新的规定做好准备。

在违反禁令的情况下，学校管理层首先必须与相关女孩及其父母举行会议。如果孩子继续佩戴头巾，家长必须与学校相关负责人谈话。作为最后手段，可能会处以150至800欧元不等的罚款。

该修正案由执政党奥地利人民党、社会民主党和自由党投票通过。反对党、右翼民粹主义自由党也支持此举。绿党原则上并不反对禁止头巾，但他们对该提案投了反对票，认为其违宪。

奥地利现任政府辩称，其目的是防止性别压迫。

奥地利伊斯兰宗教协会谴责了这项提案，并警告称，此类举措将使穆斯林受到集体怀疑。

法律专家表达了类似的担忧，并认为修订后的草案仍然通过针对一个宗教团体而违反了平等原则。

批评者表示，此类论点揭示了该提案的歧视性本质。他们认为，政府将一项宗教行为标记为压迫，同时豁免其他行为，是在促进性别平等的幌子下强化伊斯兰恐惧症的刻板印象。