澳大利亚一座废弃教堂改建为清真寺

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，这座拥有百年历史的前“林迪斯法恩联合教堂”建筑，在空置数月后，由霍巴特穆斯林社区翻新并改建为清真寺。

此举得到了塔斯马尼亚联合教会理事会的欢迎。该教会协调部长“罗汉·普赖尔”表示：“我们非常欣慰这个地方将继续作为社区聚集、冥想和礼拜的场所保留下来，这是它自1903年以来一直扮演的角色。”

“胡德·杜阿哈”和“海巴·库尔贾”与其他成员一起，将这座教堂改建为名为“霍巴特引导之家”的清真寺，并希望该清真寺能填补穆斯林家庭在宗教和文化服务方面的空白。

杜阿哈说：“我希望尊重这座建于1903年的前教堂的美丽遗产，使其继续作为礼拜场所。这个地方为一个多世纪的社区服务做出了贡献，霍巴特引导之家将继续传承这一遗产。”

该清真寺的计划包括提供伊斯兰教育、阿拉伯语课程以及跨宗教对话，旨在将年轻一代与他们的宗教和文化联系起来。

经济与人口分析人士称，自新冠疫情以来，塔斯马尼亚正面临首次长期的“人才外流”，许多专业人士为寻求更好的工作机会而离开了该州。

塔斯马尼亚也是唯一没有伊斯兰学校的州，尽管位于霍巴特北部的“博文路”小学今年已开始提供伊斯兰教育。目前，在霍巴特和朗塞斯顿共有三座清真寺。