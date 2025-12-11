伊斯兰团结区域会议将在马来西亚举行

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，马来西亚伊斯兰咨询组织主席毛拉维“阿兹米·阿卜杜勒·哈米德”会见了世界伊斯兰各教派亲近协会秘书长。

霍贾图伊斯兰暨穆斯林博士“哈米德·沙赫里亚里”在此次会见中，对阿兹米·阿卜杜勒·哈米德博士访问伊朗及其在“最高领袖视角下的自由概念会议”上发表的重要演讲表示感谢，他说：“世界伊斯兰各教派亲近协会有意在马来西亚举办一场以亲近议题之一，特别是巴勒斯坦问题及其在加强穆斯林团结中的作用为主题的国际会议，并为此准备好与马来西亚非政府伊斯兰组织理事会全面合作。”

马来西亚伊斯兰咨询组织主席阿兹米·阿卜杜勒·哈米德博士对此提议表示欢迎，认为在马来西亚举办这样的会议是有成效的，并符合该地区的需求。他补充说：“巴勒斯坦问题可以成为该地区进入团结与亲近讨论的重要切入点。除了巴勒斯坦问题，缅甸、泰国和菲律宾穆斯林面临的问题也可以与团结议题联系起来；因为这些国家的穆斯林在穆斯林权利方面面临严峻挑战，在此框架下提出团结与亲近议题将得到该社会更多的欢迎。”

他补充说：“马来西亚将在三周后担任东盟轮值主席国，这是一个在经济、文化和政治领域非常重要且有影响力的地区。该地区人口超过6.5亿，其中47%是穆斯林。因此，在该地区讨论团结问题具有双重重要性。为此，为了使亲近目标更加充实，将努力汇集马来西亚杰出学者、该国和东南亚国家的思想家，以及来自伊朗的学者参加此次会议，再次探讨宗教思想中的团结与亲近。”