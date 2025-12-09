据今日帕尔斯 报道: 尼日利亚外长表示，预计到2050年该国人口将增至约4亿，尼日利亚正致力于推动以中产阶级为支柱的社会发展，并希望借鉴金砖国家的相关经验。他同时指出，尼日利亚有望在不久的将来成为金砖国家正式成员。

尼日利亚申请加入金砖国家的意向，体现了发展中国家对该合作机制日益增长的兴趣。近几十年来，金砖国家机制在全球政治与经济事务中的影响力持续增强，已成为多边合作的重要平台。该机制最初于2009年由巴西、俄罗斯、印度和中国共同发起，南非随后加入。随着其在全球政治与经济格局中的地位持续提升，越来越多国家表达了加入的意愿。

为何众多国家，尤其是非洲国家，希望加入金砖国家？最重要的原因之一在于该机制有助于成员国减少对国际货币基金组织和世界银行等西方主导的国际经济金融机构的依赖。通过建立独立的合作框架，金砖国家使成员国能够更自主地制定经济政策，缓解外部压力。例如，通过新开发银行及其他金融机制，该集团已为成员国多项基础设施和经济项目提供融资支持，降低了其对西方资金的依赖。南非前总统雅各布·祖马曾指出：“金砖国家为发展中国家提供了机遇，使其能够在常被忽视的全球经济体系中发挥更积极的作用。”这一优势对各国寻求加入金砖国家具有显著吸引力。

金砖国家现已发展成为具有独特地位的经济与政治力量。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京曾强调：“金砖不仅是经济合作体，更是推动全球力量结构转型、削弱西方在国际政治中主导地位的新兴力量。”因此，金砖国家不仅在经济领域发挥着重要作用，在政治层面也对那些寻求国际关系多元化的国家——尤其是非洲国家——具有强大的吸引力。

此外，许多非洲国家，特别是致力于经济结构转型和可持续发展的国家，将金砖视为提供经济支持、技术转移和贸易合作的重要平台。这种加入意愿不仅源于经济与基础设施需求，也反映了非洲大陆努力提升其全球角色的决心。加入金砖国家使非洲国家能够凝聚集体政治力量，在面对西方大国压力时采取更坚决的立场。由于金砖国家独立于西方权力体系之外，成员国能够共同抵制不公平的经济和政治政策。同时，加入金砖也使非洲国家在全球谈判和决策中发挥更积极的作用。

预测显示，金砖国家有望在不久的将来成为全球最大的经济集团之一。新成员的加入将推动该机制进一步成长为全球政治与经济格局中的重要一极。随着金砖国家持续深化经贸合作，该机制有望成为发展中国家实现可持续经济增长的重要推动力。

面对全球政治与经济挑战，金砖国家正逐步形成对传统全球体系的替代性架构。各国，尤其是非洲国家，正积极寻求从中获取经济、贸易与政治机遇。尼日利亚申请加入该机制的行动，也应置于这一宏观背景下加以考量。