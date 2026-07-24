伊朗保留导弹能力并已修复受损设施 / 承认伊朗导弹持续威胁美国及盟友

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，《华尔街日报》在一篇报道中分析了伊朗导弹能力及美国未能加以遏制的情况。该报指出，尽管特朗普持续声称伊朗军事能力已被“100%”摧毁，但伊朗弹道导弹仍具强大威力。报道承认，伊朗通过对约旦一处空军基地的“致命”袭击，证明其仍拥有可观的导弹和无人机武器库，威胁着美军及美国地区盟友。军事分析人士称，周五对穆瓦法克·萨尔蒂空军基地的袭击导致三名美军士兵死亡——可能使用了德黑兰最有效的导弹之一，包括“海巴尔·谢肯”中程导弹系统。尽管美以多次 targeting 伊朗导弹基础设施并造成一定破坏，但修复工作已完成，且《华尔街日报》承认从部分同一基地已对美国在该地区的利益发动了攻击。该报称这对美国而言是一个“持续的挑战”。报道强调，空袭恢复一周多以来，美国仍未能遏制德黑兰的报复能力。伊朗的目标是提高美国继续冲突的成本，迫使特朗普退却并谈判。分析人士指出，伊朗的对抗战略旨在“迫使美国从该地区撤退，而非升级冲突”。专家强调，伊朗的基础设施是为承受对美战争而设计的，美国防御此类袭击已变得困难。以色列前防空和导弹部队指挥官也承认，鉴于美国基地雷达和防御系统已成为目标，未来可能有更多伊朗导弹突破这些系统。