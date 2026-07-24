陆军总司令：我们将斩断美国人的脏脚

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国陆军总司令哈塔米少将视察了伊斯法罕省多支陆军地面、防空和空军部队，评估其战备状态。哈塔米在向指挥官们讲话时指出，敌人近期侵略战争的最终目标是尽可能多地损害伊斯兰共和国和伊朗。他强调，敌人在对伊朗侵略的两个阶段中，其目的都不是阶段性打击，而是如1980年一样旨在颠覆伊斯兰共和国、肢解伊朗。哈塔米表示，伟大的伊朗人民正如八年神圣防御期间一样英勇屹立，挫败了敌人。他称伊朗如今是世界上最自豪的民族之一，正在与“不信道者首领”的军队作战。哈塔米说：“我们控制着霍尔木兹海峡，向美国人开火，他们必须承认伊朗伊斯兰共和国是一个可靠的强国和伊朗民族的尊严。”他指出空军完成了一项轰动世界的任务F-5战机在部署有“爱国者”导弹、F-15和F-16战机的基地上空进行轰炸并安全返航，此次行动还击落了3架F-15战机。哈塔米提到美军参谋长联席会议主席关于在伊朗遭遇的言论，称美国人曾以为进入伊朗会受到欢迎，却遭遇了伊朗人民难以形容的抵抗和普遍憎恨。“这向敌人证明，如果他们把脏脚踩在伊朗土地上，将面对数百万手持一切可用之物反击他们的人民。”