安萨鲁拉与海上封锁威胁：美国疲惫军队的新噩梦

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国现任和前任官员警告称，也门安萨鲁拉威胁在红海对沙特实施海上封锁，可能大幅扩大伊朗战争范围，使已陷入对伊战争的美国军队承受双重压力。据路透社报道，安萨鲁拉周一宣布将不允许船只在沙特港口装卸货物，此举可能阻断沙特石油出口，进一步削减全球7%的石油供应。特朗普对此表示焦虑，称若发生此事美国“能够应对”。但路透社指出，对美军而言事情可能没那么简单。报道称安萨鲁拉是顽强灵活的战士，曾成功抵御沙特和美国的攻击。与他们交战意味着分散已集中于对伊战争和波斯湾伊朗港口封锁的美军资源。前五角大楼高级官员贾森·坎贝尔表示，必须在两个活跃战线间分配有限资源。应对红海威胁可能意味着将美军舰艇从波斯湾调往也门附近。路透社称安萨鲁拉可能的参战是这场战争的又一变数，特朗普最初将其描述为旨在迫使伊朗投降的集中轰炸行动，如今正演变为美国总统日益严峻的政治难题。若美军舰艇和飞机被迫对抗安萨鲁拉的无人机和导弹，将加剧此前专家警告的美军弹药和拦截导弹库存减少的问题。前五角大楼官员迈克尔·马尔罗伊表示，安萨鲁拉过去已多次证明其有能力且有意愿扰乱红海和曼德海峡的海上交通。