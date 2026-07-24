哈马斯：任何对阿克萨清真寺的侵犯都是越过红线

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，警告极端“圣殿”团体针对阿克萨清真寺的危险行动升级。声明称，这些团体正以所谓“圣殿被毁周年纪念”为借口，号召数千名定居者侵犯这一圣地。哈马斯强调，这些侵犯行为是对阿克萨清真寺神圣性的公然践踏，是对全球数百万穆斯林的直接挑衅。声明指出，在耶路撒冷企图改变该城宗教和历史身份的做法，以及当天在阿克萨清真寺东院石头上绘制“救世主”犹太化符号的行为，都是不可沉默的公然侵犯。哈马斯警告称，这些行动将招致更强烈的愤怒、对抗升级和反击，强调定居者在巴勒斯坦土地和圣地上“不会得到安宁”。声明誓言阿克萨清真寺将完全属于伊斯兰教，不接受任何分割或犹太化。哈马斯强调，任何对阿克萨清真寺的侵犯都是越过所有红线的行为。该运动呼吁巴勒斯坦民族，特别是耶路撒冷和1948年被占领土的居民，广泛动员前往阿克萨清真寺，增加在清真寺庭院及周边的驻留、礼拜和持续在场，以一切可能手段捍卫它。哈马斯还呼吁阿拉伯和伊斯兰民族及各机构承担起对耶路撒冷和阿克萨清真寺的责任。